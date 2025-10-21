xs
xsm
sm
md
lg

คืนนี้ปิดการจราจรอุโมงค์ทางลอด ถ.รัชดา ตัดถนนตากสิน แนะหลีกเลี่ยงเส้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คืนนี้ (21 ต.ค.) เวลา 22.00 - 04.00 น. หน่วยงานระบายน้ำจะทำการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จะทำการปิดการจราจร อุโมงค์ทางลอดรถยนต์ถนนรัชดาตัดถนนตากสิน แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น