ราคาทองคำครั้งที่ 2 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 67,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.39 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 67,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 66,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 67,850.00 0 บาท รับซื้อบาทละ 65,612.48 บาท