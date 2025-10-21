xs
ปชช.ยังไม่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส เตรียมเช็กสิทธิคงเหลือได้ 21-26 ต.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงไทยแจ้งข่าว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เตรียมเช็กสิทธิคงเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 21-26 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ที่ www.คนละครึ่งพลัส.com

กรณีมีสิทธิคงเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปฯ เป๋าตัง