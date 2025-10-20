ทบ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” อย่างใกล้ชิด

จากสถานการณ์อุทกภัยสะสมในพื้นที่ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” ที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกฟ้าคะนอง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน, น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ ระหว่างวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2568 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติ
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน หน่วยทหารของกองทัพบกได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายจังหวัด อย่างต่อเนื่อง อาทิ
จังหวัดปทุมธานี
- กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ร่วมกับ จ.ปทุมธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สามโคก เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนและผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจนล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณพื้นที่วัดสามัคคิยาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พร้อมร่วมกับเทศบาลตำบลสามโคก มอบถุงยังชีพ 300 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นจนล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อีกด้วย
จังหวัดอ่างทอง
- กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 11 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา ดำเนินการตรวจการทรุดตัวของแนวคันดิน เนื่องจากการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้น และได้นำกำลังพล ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลป่าโมก ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึมใต้กำแพงกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น ในพื้นที่หมู่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง
- กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าเคลื่อนย้ายกระสอบทราย ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เพื่อจัดระเบียนพื้นที่ไม่ให้กีดขวาง
ทางจราจร และจัดวางในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ยืนยันความพร้อมของหน่วยทหารในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอย่างรอบด้าน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการช่วยเหลือและการเฝ้าระวัง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมย้ำเจตนารมณ์ “ทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือสถานการณ์ใดๆ กองทัพบกจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างประชาชนด้วยความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะปกป้อง ดูแล และบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนให้ทันต่อเวลา และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด