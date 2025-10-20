ทภ.1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ประจำวัน

กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ขอสรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ณ เวลา 16.00 น. ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สระแก้ว ดังนี้
สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดน จ.สระแก้ว โดยฝ่ายไทย มีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และมวลชน รวมทั้งสื่อมวลชน ติดตามการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่ 1และผู้ว่าราชการจังหวัด ในการติดตามภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิด พื้นที่บ้านหนองจาน และการคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน รวมทั้งการพบปะและร่วมรับประทานอาหารกับประชาชนและมวลชนในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ส่วนฝั่งตรงข้าม ฝ่ายกัมพูชา บ.โจกเจย พบความเคลื่อนไหวประชาชน, สื่อมวลชน,ทหาร และตำรวจ รวมตัวกันและกระจายอยู่บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม (ไร่อ้อย) คอยติดตามความเคลื่อนไหวและการปฎิบัติของฝ่ายไทย ประมาณ 30-40 คน และ บ.เปรยจัน มีมวลชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝั่งไทย และประชาชนกัมพูชายังคงพักอาศัย และใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในพื้นที่ตามปกติ และไม่มีท่าทีที่จะมีการอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใด สถานการณ์ทั่วไปปกติ
การปฏิบัติการที่สำคัญ
กกล.บูรพา จัดกำลังป้องกันในพื้นที่ตอนในบ้านหนองจาน เสริมแนวลวดหนามชั้นในเพื่อป้องกันมวลชนไทย รุกล้ำเข้าเขตปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมเคลียร์พื้นที่(วันที่สอง) โดยมีชุดทหารช่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางและปรับสภาพพื้นที่การปฏิบัติในพื้นที่บ้านหนองจาน หากมีการตรวจพบทุ่นระเบิดเพิ่มเติม ทางกองทัพภาคที่ 1 จะรายงานให้ทราบในห้วงต่อไป
โดยในวันนี้ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน บ.หนองจาน และ บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน และรับทราบความคืบหน้าการคืนพื้นที่ปลอดภัยพร้อมร่วมส่งมอบพื้นที่แปลงที่ 55 และแปลง 56 บ.หนองหญ้าแก้ว จำนวน 2 แปลง 28 ไร่ ตลอดจนพบปะและขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนมวลชนที่มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและสนับสนุนภารกิจของกองทัพมาด้วยดีตลอด พร้อมยืนยันทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อสร้างความปลอดภัยและคืนพื้นที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไป