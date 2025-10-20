xs
หุ้นไทยปิดตบาดบวก 9.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 26,555.65 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,284.47 จุด ปรับขึ้น 9.86 จุด หรือ 0.77% มูลค่าการซื้อขาย 26,555.65 ล้านบาท