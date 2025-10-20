xs
ราคาทองคำครั้งที่ 21 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 16.07 น. ครั้งที่ 21 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,536.12 บาท