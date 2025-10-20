xs
ราคาทองคำครั้งที่ 20 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.51’น. ครั้งที่ 20 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,581.60 บาท