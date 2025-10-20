กรมชลประทานเตือนภาคใต้รับมือฝนหนัก 23–24 ต.ค.

วันนี้ (20 ต.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 3 (294/2568) เรื่อง พายุ “เฟิงเฉิน” (FENGSHEN) ที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอีก ก่อนจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2568 จากนั้นคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน
ทั้งนี้ พายุ “เฟิงเฉิน” จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่จะส่งผลต่อสภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
ภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางจะพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ในช่วงวันที่ 23 – 24 ตุลาคม นี้ สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ขอให้ระมัดระวังฝนตกหนักสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก
กรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทาน เครื่องจักร เครื่องมือ และสถานีสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ขณะเดียวกัน ยังคงติดตามวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสม และลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด