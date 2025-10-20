xs
ราคาทองคำครั้งที่ 19 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.39 น. ครั้งที่ 19 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 66,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,627.08 บาท