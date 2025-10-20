อดีต มทภ.2 ลั่น! หากเขมรไม่ออกจากแผ่นดินไทย คนที่ต้องรับผิดชอบคือนายกฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการราชมงคลกรุงเทพร่วมใจสร้างพลังแห่งความสามัคคี โดยได้เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้บรรยายในหัวข้อ "เรื่องจริงจากชายแดน พิทักษ์พื้นแผ่นดินไทย" โดยมี รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก
พล.ท.บุญสิน ระบุตอนหนึ่งว่า หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากการเกษียณอายุราชการ ตนเองได้รับพระเมตตาจากในหลวง แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์พิเศษ ในส่วนของกองทัพบก ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก ให้ปรึกษาเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและงานมวลชน ปัจจุบันได้รับมอบงานหลัก คือให้อยู่กับพี่น้องประชาชน น้องๆ นักเรียนนักศึกษา พร้อมกับกล่าวต่อว่า ทหารแก่ ไม่มีวันตาย ยังใส่ชุดนี้อยู่ และอีกหนึ่งหน้าที่คือการเป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) ของสถาบันพระปกเกล้า ที่ตนเองรับตำแหน่งนี้ เพราะชื่อหลักสูตรมึความหมาย เพราะชอบทำให้สังคมสันติสุข
พล.ท.บุญสิน ตอบคำถามจากผู้เข้ารับฟังการบรรยายที่ว่า ถ้าเขมรไม่ยอมออกจากประเทศไทยเราจะมีวิธีการอย่างไรให้ออกไปจากประเทศ และต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน โดย พล.ท.บุญสิน ระบุว่า ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและภารกิจนี้ ผู้มีความรับผิดชอบอันดับหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี โดยท่านจะต้องสั่งการผ่านกระทรวงต่างๆ ไปดำเนินการไม่ให้เขมรอยู่ในประเทศไทยได้ แต่จะทำอย่างไรขึ้นอยู่กับท่านและข้าราชการทุกภาคส่วนที่อยู่ในการบังคับบัญชาของท่านที่จะทำ การผลักดันเขมรมีหลายวิธี จะทำเองโดยพละการไม่ได้ต้องปรึกษาขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเห็นชอบด้วย เพราะมันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัจจุบันเชื่อมั่นว่ากำลังทำอยู่ในทุกพื้นที่ ขอให้พี่น้องประชาชนได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีความรับผิดชอบ และสำหรับการปฎิบัติภารกิจหากไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางแผนไว้ เราจำเป็นจะต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ
พร้อมกันนี้ พล.ท.บุญสิน ยังได้เป็นตัวแทนในการรับมอบทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ ทุนราชมงคลกรุงเทพ เพื่อกองทัพไทย จำนวน 30 ทุน แก่บุตรข้าราชการทหารสังกัดกองทัพไทย ผู้เสียสละปกป้องอธิปไตย และความสงบสุขของประเทศ ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งก็มีผู้มาร่วมถ่ายภาพเป็นจำนวนมากเหมือนในทุกเวที ที่ผ่านมา