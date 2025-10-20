xs
ทองปรับแล้ว 15 ครั้ง [-150] รูปพรรณขายออก 66,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.50 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้วทั้งสิ้น 15 ครั้ง รวมปรับลดสุทธิ 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,750 บาท ขายออกบาทละ 65,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,430 บาท ขายออกบาทละ 66,650 บาท