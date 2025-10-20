ตำรวจเกาหลีใต้ขอศาลออกหมายจับ 58 ผู้ต้องหาเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร

ตำรวจเกาหลีใต้ได้ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 58 ราย ที่เพิ่งถูกส่งตัวกลับมาจากประเทศกัมพูชา โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ ว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (18 ต.ค.) ผู้ต้องสงสัยรวม 64 ราย ถูกส่งตัวกลับจากกัมพูชา โดยมี 1 ราย ถูกจับกุมทันทีตามหมายจับก่อนหน้านี้ ส่วนอีก 4 ราย ได้รับการปล่อยตัวไม่นานหลังจากนั้น ขณะที่อีก 1 ราย ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่อัยการปฏิเสธคำร้องขอหมายจับของตำรวจ
ศาลมีกำหนดพิจารณาหมายจับผู้ต้องสงสัยที่ยังถูกควบคุมตัว 58 ราย และคาดว่าผลการพิจารณาจะออกเร็วที่สุดในช่วงเย็นวันนี้
ตำรวจเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องสงสัยหลายคนบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า พวกเขาถูกควบคุมตัวและถูกทำร้ายร่างกายโดยสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ขณะเดียวกัน ทั้ง 64 คน ได้รับการตรวจสารเสพติดด้วยความยินยอม และผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด