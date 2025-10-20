ดีอีเตือนระวังลิก์ปลอม! แนะลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น

น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้สั่งการให้กระทรวงดีอี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือ ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การกระทำที่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรก
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Anti Fake New Center หรือ AFNC) ได้ติดตาม ตรวจสอบ การกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ "คนละครึ่งพลัส" เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด สับสน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากการลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" ก่ออาชญากรรมออนไลน์ โดยเฉพาะการส่ง SMS แนบลิงก์ปลอม หรือ QR Code ให้สแกนเข้าร่วมโครงการ ก่อนหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคล หรือทรัพย์สิน ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
สำหรับช่องทางการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ที่ถูกต้อง ประชาชนผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประชาชน อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง แอปพลิเคชัน เป๋าตัง" ผ่าน App Store หรือ Google Play (รองรับ Android 9.0+ และ iOS 15.0+)
2. เปิดแอปฯ และยินยอมการจัดการข้อมูล
3. เตรียมบัตรประชาชน ถ่ายรูปบัตร กรอกเบอร์มือถือรับรหัส OTP
4. ยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี คือ
- Krungthai NEXT : เข้าสู่ระบบ กรอกรหัส รับ OTP ตั้ง PIN
- สแกนใบหน้า : สแกนหน้า ตั้ง PIN เปิดใช้งาน Face/Touch ID
5. ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน รอระบบตรวจสอบ หากสำเร็จจะแสดงการ์ด G-Wallet บนหน้าจอ
กรณีที่ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับข้อความดังนี้
- ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส จำนวน 2,000 บาท เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 29 ต.ค. 68 (สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษี)
- ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัส จำนวน 2,400 บาท เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 29 ต.ค. 68 (สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี)
กรณีผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" มาก่อน จะขึ้นข้อความ "กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน"
ในกรณีของประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ จะขึ้นข้อความดังนี้
- ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้ (อายุต่ำกว่า 16 ปี บริบรูณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน)
- คุณได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้
- ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้