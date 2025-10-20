อย.ชวนกินเจแบบเฮลตี้! แนะอ่านฉลาก ล้างผักผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัยสุขภาพดี

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เทศกาลกินเจปีนี้ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 ขอเชิญชวนผู้บริโภครับประทานอาหารเจแบบ อิ่มบุญ–อิ่มท้อง–สุขภาพดี พร้อมแนะให้ตรวจฉลากอาหารเจสำเร็จรูปทุกครั้ง เช่น ชื่ออาหาร เลข อย. ส่วนประกอบ วันหมดอายุ และที่ตั้งผู้ผลิต
สำหรับผักผลไม้ ควรเลือกสีสันธรรมชาติ ไม่มีคราบสารเคมี กลิ่นผิดปกติ หรือรอยกัดแมลงเล็กน้อย เลือกตามฤดูกาลเพื่อลดสารเคมี และ ล้างให้สะอาด ด้วยน้ำเปล่าประมาณ 15 นาที หรือแช่ในน้ำเบกกิ้งโซดา/น้ำเกลือ แล้วล้างน้ำสะอาดซ้ำไม่น้อยกว่า 30 วินาที
ขณะเดียวกัน ให้สังเกตสัญลักษณ์ Healthier Choice สำหรับอาหารที่เหมาะสมด้านน้ำตาล ไขมัน และเกลือ เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พร้อมยืนยัน อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังคุณภาพอาหารเจอย่างต่อเนื่อง หากพบผลิตภัณฑ์สงสัยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน สายด่วน 1556, Line: @FDAThai, E-mail: 1556@fda.moph.go.th
หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ