"รังสิมันต์ โรม"เสนอวาระเร่งด่วนปราบสแกมเมอร์ต่อสหภาพรัฐสภาโลก

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CiCG) นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 151 (IPU151th) นำคณะเข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APG meeting) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรับรองร่างรายงานการประชุม APG ครั้งที่ผ่านมา (IPU 150) การพิจารณานำเสนอชื่อผู้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง
ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้มอบหมายให้นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนรัฐสภา นำเสนอระเบียบวาระเร่งด่วน โดยมีร่างข้อมติเรื่อง ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์อีกครั้ง โดยย้ำเตือนถึงความสำคัญของปัญหา ผลกระทบต่อทั่วโลกที่จะต้องจำกัดการ
โดยภายหลังจบการนำเสนอของนายรังสิมันต์ โรม ผู้แทนชาติสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องประชุม ต่างปรบมือสนับสนุนด้วยเสียงกึกก้อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาเพื่อให้ลงคะแนนรับรองร่างข้อมติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนต่อไป
นอกจากนี้ คณะผู้แทนราษฎรไทยยังได้ดำเนินการหาเสียงสนับสนุน จากคณะผู้แทนประเทศต่าง ๆ จากกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก โดยไทย จีน และกัมพูชา เป็นผู้แทนในคณะกรรมการปรับร่างข้อมติร่วมกัน เพื่อนำเสนอที่ประชุมสมัชชาใหญ่เพื่อลงคะแนนเสียงต่อไป
สำหรับการเสนอระเบียบวาระเร่งด่วน จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 ซึ่งจะมีการประชุมเวทีใหญ่ของ IPU วันที่สอง และจะมีการลงคะแนนจากชาติสมาชิก โดยแต่ละประเทศจะมีจำนวนเสียงโหวตไม่เท่ากัน ขึ้นกับขนาดและจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นายรังสิมันต์ โรม เสนอวาระเร่งด่วนแล้ว ผู้แทนจากประเทศกัมพูชาได้ใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญคือ ไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่างข้อมติของไทย ด้วยเหตุผลว่าไม่สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมุ่งในเรื่องรักษามาตรฐานมนุษยธรรมในช่วงที่โลกเผชิญวิกฤตหลายด้าน ซึ่งหลังกล่าวจบประธานที่ประชุมจากจีน ได้เปิดโอกาสให้ชาติสมาชิกอื่น ๆ แสดงความเห็นซึ่งส่วนใหญ่เห็นพ้องกับไทย พร้อมตำหนิกัมพูชาไม่ควรปฏิเสธ เนื่องจากปัญหาสแกมเมอร์กระทบทั่วโลก