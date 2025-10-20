ข่าวจริง! ปปง.ประสานงานดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงิน เพื่อจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง นายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน โดย สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ออกมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลและบริษัทในเครือ ขณะที่ รัฐบาลอังกฤษได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท
.
ทั้งนี้ ปปง. ได้ประสานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมหลักฐาน ติดตาม และตรวจสอบทรัพย์สินในไทย พร้อมแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานให้ เฝ้าระวังธุรกรรมต้องสงสัยของรายชื่อในบัญชี OFAC หากพบการกระทำเข้าข่ายฟอกเงิน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด