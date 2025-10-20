xs
มทภ.4 เผยรู้ตัวแก๊งปล้นทอง​ 600​ บาท​ ที่สุไหงโก-ลก

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พล.ท.นรธิป โพยนอก​ แม่ทัพภาคที่​ 4 เปิดเผยความคืบหน้าในคดีกลุ่มคนร้ายปล้นทอง 600 บาท ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส​ ว่า​ จากการตรวจสอบได้ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการปล้นทองแล้ว​ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรืออดีตเจ้าหน้าที่หรือไม่ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้​ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เมื่อถามว่า ทองที่ถูกปล้นไปยังอยู่ในประเทศหรือไม่ พล.ท.นรธิป กล่าวว่า​ ข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจน​ แต่หากมีความชัดเจนแล้วจะให้คำตอบ

ส่วนผู้ก่อเหตุทั้งหมดยังอยู่ในประเทศหรือไม่ พล.ท.นรธิป ระบุว่า​ มีทั้งออก และมีทั้งอยู่​ แต่ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน​ พร้อมยอมรับว่า ขณะนี้ได้มีการประสานดับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว​ และดำเนินการตรวจสอบคนที่ข้ามไป โดยมีบุคคล 2 สัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่า ไม่รู้สึกหนักใจที่ตั้งแต่มารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เกิดเหตุการณ์หนักๆ พร้อมสู้ทุกปัญหา และไม่ถอยอยู่แล้ว

ส่วนจะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรับน้องหรือไม่​ พล.ท.นรธิป ระบุว่า ไม่เป็นไร​ ตนพร้อม