มทภ.4 เผยรู้ตัวแก๊งปล้นทอง​ 600​ บาท​ ที่สุไหงโก-ลก

พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดเผยความคืบหน้าในคดีกลุ่มคนร้ายปล้นทอง 600 บาท ที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ว่า จากการตรวจสอบได้ผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการปล้นทองแล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรืออดีตเจ้าหน้าที่หรือไม่ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อถามว่า ทองที่ถูกปล้นไปยังอยู่ในประเทศหรือไม่ พล.ท.นรธิป กล่าวว่า ข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจน แต่หากมีความชัดเจนแล้วจะให้คำตอบ
ส่วนผู้ก่อเหตุทั้งหมดยังอยู่ในประเทศหรือไม่ พล.ท.นรธิป ระบุว่า มีทั้งออก และมีทั้งอยู่ แต่ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนก่อน พร้อมยอมรับว่า ขณะนี้ได้มีการประสานดับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว และดำเนินการตรวจสอบคนที่ข้ามไป โดยมีบุคคล 2 สัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่า ไม่รู้สึกหนักใจที่ตั้งแต่มารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เกิดเหตุการณ์หนักๆ พร้อมสู้ทุกปัญหา และไม่ถอยอยู่แล้ว
ส่วนจะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรับน้องหรือไม่ พล.ท.นรธิป ระบุว่า ไม่เป็นไร ตนพร้อม