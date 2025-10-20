เครื่องบินขนส่งสินค้าไถลออกนอกรันเวย์ตกทะเลที่ฮ่องกง มีผู้เสียชีวิต 2 คน

เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าไถลออกนอกรันเวย์ตกทะเลในขณะกำลังลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง มีผู้ถูกเครื่องบินชนเสียชีวิต 2 คน
ภาพถ่ายหลังเกิดเหตุแสดงให้เห็นเครื่องบินจมน้ำบางส่วนใกล้กับกำแพงกันคลื่นของสนามบิน และสไลด์ฉุกเฉินถูกเปิดออกมา ขณะที่ส่วนหัวและส่วนหางของเครื่องบินฉีกขาด
การท่าอากาศยานฮ่องกงแจ้งว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.50 น. วันนี้ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ทำให้ต้องปิดทางวิ่งหรือรันเวย์ด้านเหนือของท่าอากาศยานแห่งนี้ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานขนส่งสินค้าที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ส่วนรันเวย์ด้านใต้และตอนกลางยังคงเปิดใช้งานตามปกติ
สำนักงานการบินพลเรือนของฮ่องกงแถลงว่า เครื่องบินไถลออกจากรันเวย์ด้านเหนือในขณะที่กำลังลงจอดแล้วตกลงไปในทะเล มีพนักงานภาคพื้นดิน 2 คน ถูกชนตกทะเล และอยู่ระหว่างรอการยืนยันการ การท่าอากาศยานฮ่องกงแจ้งว่า ลูกเรือบนเครื่องบินทั้ง 4 คนปลอดภัย ขณะที่หนังสือพิมพ์เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์ของฮ่องกงรายงานอ้างตำรวจว่า มีผู้เสียชีวิต 2 คน ทั้งคู่อยู่ในรถคันหนึ่งที่อยู่ใกล้รันเวย์ คาดว่าถูกชนในขณะที่เครื่องบินลื่นไถล
ด้านสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แถลงว่า เครื่องบินลำที่เกิดเหตุเป็นโบอิ้ง 747 ที่เอมิเรตส์เช่าจากเอซีทีแอร์ไลน์ (ACT Airlines) ของตุรกีให้ดำเนินการขนส่งสินค้า เดินทางจากดูไบและประสบเหตุที่ฮ่องกง เว็บไซต์ ไฟลต์เรดาร์24 (FlightRadar24) ระบุว่า เครื่องบินลำนี้มีอายุการใช้งานมานาน 32 ปี เคยเป็นเครื่องบินโดยสารก่อนเปลี่ยนมาเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า