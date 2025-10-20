เวียดนามตั้งเป้าเศรษฐกิจปี 69 โต 10% แม้การค้าไม่แน่นอน

ฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม แถลงต่อสมัชชาแห่งชาติเวียดนามในวันนี้ (20 ต.ค.) ว่า รัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าเอาไว้ที่อย่างน้อย 10% แม้ว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ และการค้าทั่วโลกจะสร้างแรงกดดันต่อการส่งออกและการไหลเวียนด้านการลงทุนก็ตาม
นายกรัฐมนตรีเวียดนามคาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้จะสูงกว่า 8% หลังจากที่เศรษฐกิจในไตรมาส 3 ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากโรงงานต่าง ๆ เร่งผลิตสินค้าเพื่อส่งไปยังสหรัฐฯ ก่อนที่อัตราภาษีที่สูงขึ้นจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ เวียดนามตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้เอาไว้ที่ 8.3-8.5%
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามรายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 8.23% ในไตรมาส 3/2568 เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากการฟื้นตัวของกิจกรรมในภาคการผลิตและภาคธุรกิจเป็นปัจจัยพยุงเศรษฐกิจให้รอดพ้นจากผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม
นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวต่อสมัชชาแห่งชาติว่า เวียดนามจะยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ การรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และรักษาระดับหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่จำกัด
ทั้งนี้ เขากล่าวว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาตลาดภายในประเทศและอีคอมเมิร์ซอย่างแข็งแกร่ง ส่งเสริมความต้องการของผู้บริโภค และดำเนินการควบคุมการลักลอบนำเข้าและการทุจริตทางการค้าอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดดั้งเดิมและขยายตลาด ด้วยการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่กับภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา แอฟริกา และปากีสถาน
นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังกล่าวต่อสมัชชาแห่งชาติด้วยว่า รัฐบาลให้คำมั่นที่จะขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาโครงการสำคัญ ซึ่งรวมถึงโครงการในภาคพลังงานหมุนเวียนและภาคอุตสาหกรรม โดยขณะนี้มีโครงการประมาณ 3,000 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยรัฐบาล