กอ.รมน.เคาะ 4 แผนขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครั้งที่ 1/2569 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2569 มีวาระเพื่อทราบ 2 เรื่อง และวาระเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและอัตรากำลัง รวมถึงแผนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาว่าต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ กอ.รมน. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายต่อไป รวมถึงการให้ความสำคัญ และยกระดับกลไกการป้องกันสแกมเมอร์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ให้ทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม กอ.รมน. มีมติเห็นชอบแผนในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 แผน ดังนี้
1. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2568-2570
2. แผนปฏิบัติการความมั่นคง รองรับพื้นที่บังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
3. โครงสร้างการจัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
4. อัตราเฉพาะกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569