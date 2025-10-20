xs
ครึ่งวันเช้าราคาทองปรับแล้ว 8 ครั้ง [+200] รูปพรรณขายออก 67,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำ ณ เวลา 12.00 น. (20 ต.ค.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 8 ครั้ง โดยปรับขึ้น 200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,100 บาท ขายออกบาทละ 66,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,778.68 บาท ขายออกบาทละ 67,000 บาท