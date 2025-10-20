เพื่อไทยขอบคุณทุกคะแนนเสียง น้อมรับผลแพ้เลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี

พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความระบุว่า พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ทุกคะแนนเสียงคือความไว้วางใจอันมีค่าที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยจะยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและอดีตนายกรัฐมนตรี ระบุเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงและทุกความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทย แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง แต่ทุกเสียงคือกำลังใจอันมีค่าที่จะผลักดันให้เราเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนอย่างไม่หยุดยั้ง
ขอขอบคุณ พลเอก ชินวัฒน์ แม้นเดช และทีมงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้
พรรคเพื่อไทยจะนำทุกบทเรียนมาเป็นพลัง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อพี่น้องประชาชน และเพื่ออนาคตของประเทศไทย