"อภิสิทธิ์" นำทีมผู้บริหาร ปชป.ชุดใหม่ สักการะพระแม่ธรณีฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม หลังจากได้รับตำแหน่ง จากนั้น นายอภิสิทธิ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางการทำงานของพรรค โดยยอมรับว่ามีเวลาน้อยและมีวาระประชุมหลายเรื่องเนื่องจากใกล้จะเลือกตั้ง
จากนั้นเป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยนายอภิสิทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกล่าวว่า ตนได้เชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยที่ตอบรับแล้วคือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายก นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และ น.ส.จรีพร จารุกรสกุล รองประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะมาพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคทุกคน ในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 09.30น. ที่พรรค
นายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่อยากทำเช่นนี้ เพราะอยากให้สังคมเห็น 2 อย่างคือ
1. ภารกิจสำคัญของพรรคการเมืองทุกวันนี้ เราได้ยินน้อยมาก พรรคการเมืองอื่นๆ พูดถึงภาพรวมของประเทศ ตนมั่นใจว่า พวกเขาจะมาบอกกับเราว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศจะไปข้างหน้าอย่างไร เราจะได้มีโอกาสรับรู้รับทราบ
2. ในวันนั้นเราไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ และไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ทำอยู่แล้ว หรือเรื่องนี้ทราบอยู่แล้ว อยากให้คนเห็นว่านักการเมืองฟังคนเป็น เราอยากได้คนข้างนอกมาสะท้อนให้เห็นความจริง ซึ่งล้วนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะผู้นำทางความคิดของสังคม