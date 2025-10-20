"อนุทิน"โว! ผลชนะเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 4 กาญจนบุรี สะท้อนประชาชนเชื่อมั่นพรรคภูมิใจไทย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งซ่อม สส. เขต 4 กาญจนบุรี เป็นนิมิตหมายที่ดีว่านโยบายหรือการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ได้รับความเชื่อมั่นในสายตาของพี่น้องประชาชนใน จ.กาญจนบุรี หวังว่าสิ่งที่เราทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้มีผลเฉพาะพี่น้องใน จ.กาญจนบุรี เท่านั้น แต่มีผลกับประชาชนทั่วประเทศ
เมื่อถามว่าการชนะพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งซ่อม สส. 2 เขตที่ผ่านมา ทั้งศรีสะเกษ และกาญจนบุรี ทำให้กระแสพรรคภูมิใจไทยดีกว่าพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราพยายามทำงานให้มากที่สุด ให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า ตอนนี้พร้อมเลือกตั้งแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พร้อมมาตั้งแต่ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อเดือนมิถุนายนแล้ว ถึงอย่างไรก็ต้องพร้อม เพราะ 31 มกราคม 2569 นั่นคือช้าที่สุด อะไรก็เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าจะมีการยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 หรือไม่ โดยรีบขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากทำเนียบฯ ไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ กอ.รมน. เขตดุสิต