นายกฯ พอใจกระแสตอบรับ "คนละครึ่งพลัส" แย้มเฟส 2 จ่อรอแล้ว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัส ในวันแรก ว่า ทุกอย่างน่าจะดี น่าจะโอเค เพราะยังไม่ได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไร
นายอนุทิน กล่าวว่า เราอยากเห็นพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนจํานวนมาก เพราะเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์กับประชาชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งระยะเวลาสองเดือนนี้ประชาชน สามารถซื้อของ 200 บาท โดยจ่ายเพียงหนึ่ง 100 บาท ฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มาเร่งลงทะเบียน ซึ่งมีเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
เมื่อถามว่า หากผลตอบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จะมีการขยายระยะเวลาโครงการหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอดำเนินการเฟสแรกให้เรียบร้อยก่อน เชื่อว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เพราะอยู่ในช่วงเทศกาลสิ้นปี อย่างไรก็ตาม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เตรียมเฟสสองไว้แล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากัน พร้อมยืนยันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ เราทําให้หมด