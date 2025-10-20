ผู้ว่าฯ กทม.ยันรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ตามแผน ยันไม่เคาะกำหนดเปิดใช้ถนน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนสามเสนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต ว่า เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องซับซ้อนที่ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ แต่ขณะนี้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นมาก พื้นดินและโครงสร้างโดยรอบนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนตัวเพิ่มเติม ทรายที่ถมไว้ไม่ยุบตัวเพิ่ม ไม่มีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้า และปริมาณฝนในพื้นที่ลดลง ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
สถานการณ์ทั่วไป พบว่าการคืนสภาพผิวจราจรมีความคืบหน้าไปมาก โดยได้ดำเนินการถมทรายแล้วกว่า 9,400 ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 900 คันรถบรรทุก) และได้ลงหินคลุกเพิ่มเติมอีก 3,500 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะนำแผ่นเหล็กมาปู เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรเข้าทำงานรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน คาดว่าจะใช้เวลารื้อถอนราว 1 สัปดาห์
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าเคลื่อนตัว ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง อาจเกิดจากการสื่อสารคลาดเคลื่อน โดยขณะนี้ไม่มีการเคลื่อนตัวของอุโมงค์รถไฟใต้ดิน รวมทั้งอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลต และพื้นผิวถนนโดยรอบอยู่ในสภาพนิ่ง รอยแตกร้าวของถนนขยับเล็กน้อย ไม่มีการขยายตัวเพิ่มเติม เช่นเดียวกับรอยร้าวบริเวณด้านหลังอาคาร สน.สามเสน คงที่ ไม่มีแนวโน้มทรุดตัวเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จึงไม่น่ากังวล
ในส่วนของการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ดำเนินไปได้ตามแผนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทุกขั้นตอน หลังจากคืนผิวจราจรแล้ว จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร สน.สามเสน ขึ้นใหม่ ณ จุดเดิม ในรูปแบบเดิม
สำหรับการเปิดใช้เส้นทางจราจรบนถนนสามเสน ยังไม่มีแผนที่แน่ชัด เนื่องจากต้องวางแผนร่วมกับการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินคืนกลับด้วย โดยจะพิจารณาความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเป็นลำดับแรก
ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการ Grouting หรือการฉีดซีเมนต์ผสมสารเร่งแข็งตัวรอบอุโมงค์ เพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้าง ก่อนเดินหน้าฟื้นฟูพื้นผิวถนนอย่างถาวร
ส่วนแผนการจราจร รฟม. จะหารือร่วมกับสถานีตำรวจพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางเปิดถนนในระยะต่อไป โดยยึดหลัก "ปลอดภัยก่อนเปิดใช้" เป็นสำคัญ
ด้านโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และอาคารข้างเคียงได้รับการยืนยันว่ามีความมั่นคงแข็งแรงดี โดยจะเร่งคืนผิวจราจรฝั่งติดโรงพยาบาลก่อนบางส่วน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านท่อระบายน้ำ ระบบประปา และไฟฟ้า เพื่อให้สามารถคืนสภาพพื้นที่และเปิดการสัญจรได้โดยเร็วที่สุด