รบ.ปลื้ม! ประชาชนแห่ลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" 2 ชม.แรกลงทะเบียนสำเร็จกว่า 13 ล้านสิทธิ์

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลปลื้มประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่งพลัส" อย่างล้นหลาม ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย ระบุว่า เพียง 2 ชั่วโมงแรก ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" สำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านสิทธิ จากจำนวนสิทธิทั้งหมด 20 ล้านสิทธิ
ทั้งนี้ วิธีการลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ (20 ต.ค.) จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 สำหรับวิธีและหน้าจอแจ้งผลการลงทะเบียน มีดังนี้ ขั้นตอนแรก เข้าแอปฯ "เป๋าตัง" จากนั้น กดรูปโครงการคนละครึ่ง พลัส (หน้าแรกเป้าตัง หรือ หน้าหลัก G Wallet) และขั้นตอนที่ 3 อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน"
สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2568 จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ (1) โครงการคนละครึ่ง 2) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (3) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (4) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ (5) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบขึ้นแจ้งว่า "กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน" ขอประชาชนอย่าเป็นกังวล โดยรัฐบาลได้มีการจองสิทธิไว้ให้ท่านแล้วในระบบ และขอให้รอผลการแจ้งในระยะเวลา 3 วัน โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่เคย เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแจ้งว่า "คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสสำหรับผู้ยื่นภาษี จำนวน 2,400 บาท" (กรณีผู้เสียภาษี) หรือ "คุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสแล้ว จำนวน 2,000 บาท" (กรณีไม่เป็นผู้เสียภาษี)