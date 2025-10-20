นายกฯ เข้าทำเนียบ นั่งหัวโต๊ะประชุม กอ.รมน.

เมื่อเวลา 07.49 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าที่ทำเนียบรัฐบาล โดยได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ มาให้ข้อมูล ก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2569 (กอ.รมน.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต ในช่วง 09.30 น. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือ บนตึกไทยคู่ฟ้า
ทั้งนี้ นอกจากจะมีการให้ข้อมูลก่อนการประชุม กอ.รมน.แล้ว จะมีการหารือถึงเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย