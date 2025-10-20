xs
ราคาทองเปิดปรับขึ้น [+100] รูปพรรณขายออก 66,900 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองปรับขึ้น 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 66,000 บาท ขายออกบาทละ 66,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,672.56 บาท ขายออกบาทละ 66,900 บาท