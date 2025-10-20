xs
เงินบาทเปิดเช้านี้อ่อนค่าลง ที่ระดับ 32.82 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (20ต.ค.) ที่ระดับ 32.82 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้า ณ ระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์