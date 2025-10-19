xs
ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งกาญจนบุรีได้ 52,189 คะแนน เพื่อไทยได้ 35,326 คะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เพื่อไทยแพ้เลือกตั้งกาญจนบุรี ภูมิใจไทยได้ 52,189 คะแนน เพื่อไทยได้ 35,326 คะแนน น้ำเงินชนะแดง 16,863 คะแนน