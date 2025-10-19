เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง 20-26 ต.ค. พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ 5 สิทธิ

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า เริ่มแล้ว 20 ตุลาคมนี้ พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ 5 สิทธิ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2568 เปิดลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตังตั้งแต่วันที่ 20-26 ต.ค. 2568 นี้ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 31 ธ.ค.2568
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน
โดยขยายสิทธิให้ คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมได้ ไม่จำกัดเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น
5 พลัส โดยมีการเพิ่มสิทธิ ดังนี้
• พลัส 1 เพิ่มช่วงอายุ ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
• พลัส 2 เพิ่มวงเงินใช้จ่าย 200 บาทต่อคนต่อวัน
• พลัส 3 เพิ่มสิทธิพิเศษ มอบวงเงินพิเศษสำหรับประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี รวม 2,400 บาท/คน ส่วนประชนชนผู้ไม่ยื่นแบบได้รับ 2,000 บาทต่อคน
• พลัส 4 เพิ่มโอกาสให้ ผู้ประกอบการรายย่อย และ Micro SME เข้าร่วมโครงการ
• พลัส 5 เพิ่มทักษะใหม่ การเงินดิจิทัล ขายเก่ง ลดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีใหม่