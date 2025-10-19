xs
"มหาสมปอง"พลัดหลงกับคณะทัวร์ที่เมืองลิเวอร์พูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสมปอง นครไธสง ของอดีตพระมหาสมปอง โพสต์ระบุว่า ด่วน!!! มหาสมปอง พลัดหลงกับคณะทัวร์ ที่เมืองลิเวอร์พูล บริเวณรูปปั้นเดอะบีเทิลส์ บริเวณ Royal Albert Dock Liverpool พี่น้องคนไทยที่มาดูแดงเดือด พบเห็น แจ้งด้วยนะคะฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะ ..ส้ม