เปิดรายชื่อกรรมการบริหารชุดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค มีรายชื่อดังนี้
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ตามภารกิจ)
2. นายกรณ์ จาติกวณิช (ด้านภาพรวมนโยบาย)
3. ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (ด้าน ศก.ดิจิทัล)
4. นายจูรี นุ่มแก้ว (ด้านสื่อสารองค์กร)
5. นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี (ด้านสตรี เยาวชน ความยั่งยืน)
6. นายวีระพงษ์ ประภา (ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
7. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ด้านยุทธศาสตร์การเมือง ประสานการเมืองภาคประชาสังคม)
8. นายอิสรา สุนทรวัฒน์ (ด้านต่างประเทศ)
9. นายอัมพร พินะสา (ด้านการศึกษา)
.
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ประจำภาค)
10. นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร)
11. นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร (ภาคเหนือ)
12. นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด (ภาคกลาง)
13. นายธนพร สมศรี (ภาคอีสาน)
14. นายชัยชนะ เดชเดโช (ภาคใต้)
เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
15. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
16. นาง กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
17. นายขยัน วิพรหมชัย
18. นายเจะอามิง โตะตาหยง
19. นายประชา ยอดวานิช
20. นายราเมศ รัตนะเชวง
21. ม.ล.อภิมงคล โสณกุล
เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์
22. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
23. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
24. นายพงศกร ขวัญเมือง
หัวหน้าสาขาหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัด
25. นายกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์ (กรุงเทพมหานคร)
26. นางขนิษฐา นิภาเกษม (ภาคเหนือ)
27. นายสิทธิชัย จรานุพันธ์ (ภาคกลาง)
28. นายวิมล มะลิลา (ภาคอีสาน)
29. นายสาคร เกี่ยวข้อง (ภาคใต้)
ตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
30. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
31. นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
32. นายธนิตพล ไชยนันทน์
33. นายยุพราช บัวอินทร์
34. นายวิรัช ร่มเย็น
35. นายสมมาตร วิสุทธิวงศ์
36. ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ
37. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
38. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
39. นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์
กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ (สำรอง)
40. ดร.รุจชรินทร์ ทองใหญ่ (สำรอง)
41. นางสาวมรกต อิสระเสนารักษ์ (สำรอง)
42. นายอุดมการณ์ วรกิจ (สำรอง)
43. นางราณี นิวงศ์ษา (สำรอง)
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1. นายขยัน วิพรหมชัย
2. นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์
3. ม.ล.อภิมงคล โสณกุล
4. นายประชา ยอดวานิช
5. นายอัมพร พินะสา
6. นายวิชิต กลิ่นทอง
7. นายวิมล มะนิลา
8. นายสัญชัย แช่ลิ่ม
9. นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
10. ดร. พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล
11. นายสาธิต ปิตุเตชะ
คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สำรอง)
12. นายเจะอามิง โตะตาหยง (สำรอง)
13. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ (สำรอง)
14. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ (สำรอง)
15. นายวิจิตร กาหลง (สำรอง)
16. นายเรืองเดช จอมเมือง (สำรอง)
17. นายมารุต โมราสุข (สำรอง)
18. ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ (สำรอง)
19. นายชูศักดิ์ กุลธวัชรวงศ์ (สำรอง)
20. นายพลเดช ศรีแปงวงศ์ (สำรอง)
21. ดร.ผุสดี ตามไท (สำรอง)
22. นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน (สำรอง)
23. นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี (สำรอง)