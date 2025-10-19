รฟม.อัปเดตความคืบหน้าซ่อมแซม ถ.สามเสน ทรุดตัว หน้า รพ.วชิรพยาบาล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเเจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสนทรุดตัวว่า ปัจจุบันผู้รับจ้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ อยู่ระหว่างการปรับระดับพื้นที่โดยถมหินคลุกไปแล้วประมาณกว่า 700 ลูกบาศก์เมตร และได้เริ่มดำเนินการสกัดพื้นคอนกรีตบริเวณทางลาดเดิมของอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวมถึงเก็บเศษวัสดุออก เพื่อเตรียมพื้นที่ในการซ่อมแซมคืนทางลาดให้กับโรงพยาบาล
ส่วนการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนจะดำเนินการหลังจากการถมหินคลุกแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ยังคงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพอาคาร สน.สามเสน อาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044