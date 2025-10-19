อุตุฯ เตือนอิทธิพลพายุ“เฟิงเฉิน” ส่งผลอีสานฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 23-24 ต.ค.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “เฟิงเฉิน” ฉบับที่ 1 (292/2568) ระบุว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (19 ต.ค. 68) พายุโซนร้อน “เฝิงเฉิน” บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เคลื่อนลงสู่ ทะเลจีนใต้แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 15.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 119.2 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกและจะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีน และชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 21-23 ต.ค. หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ เนื่องจาก มีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จากอิทธิพลของพายุ “เฟิงเฉิน” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 23-24 ต.ค. 68 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เนื่องจากจะมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชน ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน จะมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 23.00 น.