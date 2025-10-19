‘นิพิฏฐ์’ยันตั้งใจแต่แรกไม่ประสงค์รับตำแหน่งใน กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พระบวชใหม่
ขึ้นมา กทม.เพื่อเลือกท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้แล้ว
มีผู้สอบถามมาเยอะ ทั้งในและต่างประเทศ ว่า ผมไม่มีตำแหน่งใดๆ ในการบริหารพรรคหรือ
ก็ตอบไปเยอะ และขอตอบเสียตรงนี้เลยว่า ผมตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่า ไม่ประสงค์รับตำแหน่งในกรรมการบริหารพรรค เพราะเคยเป็นมาหมดแล้ว
เพียงต้องการมาใช้หนี้บุญคุณพรรคเท่านั้น
จากนี้ ก็รอให้ผู้บริหารพรรคสั่งการว่าจะให้ทำอะไร หากทำได้ตรงตามจริตก็จะทำ เหมือนนักรบล่ะครับ รบมาตลอดชีวิต จะให้เข้าครัวไปทำกับข้าว คงได้กินข้าวดิบกันทั้งกองทัพ
หากเป็นพระก็เปรียบได้ว่า ผมเคยบวชในอาวาสนี้มาแล้ว 30 พรรษา แล้วก็มีเหตุให้ต้องสึกหาลาเพศ ออกจากอาวาสนี้ ไปเสีย 1 ปี เมื่อกลับมาบวชใหม่ในอาวาสนี้ ก็เหมือนพระบวชใหม่
แต่ 30 ปีที่ครองสมณเพศมิได้ต้องอาบัติใดๆ เมื่อมาบวชใหม่ก็ยังลงอุโบสถ สวดปาฏิโมกข์ทั้ง 227 ข้อให้พระที่บวช 2-3 พรรษา ฟังได้โดยไม่ผิดเพี้ยน
การเมืองเป็นสงครามอย่างหนึ่ง แต่เป็นสงครามที่ไม่เสียเลือดเนื้อ ส่วนสงครามเป็นการเมืองที่ต้องเสียเลือดเนื้อ
พรรคการเมือง ก็เหมือนกองทัพ รอให้เขาจัดระเบียบในกองทัพให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วก็รอคำสั่ง ว่า กองทัพจะส่งไปรบที่หน่วยไหน อยู่กองพันรถถัง, หน่วยพลาธิการ หรือ หน่วยเสนารักษ์ ก็รอคำสั่งรบ/