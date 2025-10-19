xs
อุตุฯ ยันพายุโซนร้อน“เฟิงเฉิน”ที่ฟิลิปปินส์ ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” บริเวณเกาะลูซอน /ฟิลิปปินส์ (19/10/68) ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทย แต่ส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนบางแห่ง และลมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น