"อ.ปานเทพ"ชี้เป็นไปตามคาดเร่งประชุม JBC ให้เร็วขึ้นตัดหน้าการชุมนุมกลุ่มรวมพลังแผ่นดินฯ

อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ฟซบุ๊ก ระบุว่า เร่งประชุม JBC เลยวันพรุ่งนี้ ที่จันทบุรี
อยากประชุม JBC มาก ทั้งๆที่เตือนแล้วว่าระวังจะเสียสิทธิการยกเลิก MOU 2543 เพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดร้าย ตามมาตรา 60 ของอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการทำสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 เนื่องด้วยคู่ภาคีเดินหน้าตามกลไกในเรื่องของการสร้างรั้ว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ที่ต้องเจรจากันตามข้อ 5 ของ MOU 2543 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเป็นฝ่ายเชิญเอง และเป็นเจ้าภาพเอง ย่อมเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 45 ของอนุสัญญาเดียวกัน ส่งผลทำให้ประเทศไทยจะอ้างมูลฐานการละเมิดร้ายแรงของกัมพูชาเพื่อยกเลิก MOU 2543 อีกไม่ได้
และเป็นไปตามคาด มีข่าวว่าจะเริ่มประชุมตัดหน้าการชุมนุมของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย โดยจะเร่งประชุมเร็วขึ้นเป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2568 นี้เลย และคงคาดว่ามวลชนคงไปกดดันที่จันทบุรีไม่ทัน ใช่หรือไม่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
19 ตุลาคม 2568