คืบซ่อมถนนยุบหน้าวชิรพยาบาล ขณะนี้ถมทรายเต็มพื้นที่เสมอผิวถนนแล้ว

วันนี้ (19 ต.ค.) เวลา 13.00 น. นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิตเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการคืนผิวถนนกรณีถนนยุบตัวบริเวณหน้าวชิรพยาบาลโดยมีคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หลุมยุบ ชั้น 1 อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล รายงานความคืบหน้าในวันนี้
ขณะนี้ได้มีการถมทรายเต็มพื้นที่เสมอผิวถนนแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปคือการรื้อถอนอาคาร สน.สามเสน ตามแผนงานที่กำหนดไว้
พร้อมหารือแนวทางประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ลดผลกระทบต่อเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ใช้เส้น
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด