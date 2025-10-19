โฆษก พท.เรียกร้องรัฐบาลเร่งแสดงผลงานปราบอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม

นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการอย่างจริงจังต่อกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเครือข่ายการพนันออนไลน์ ซึ่งยังคงสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง พร้อมเน้นว่า รัฐบาลต้องเร่งแสดงผลงานจับจริง ปราบจริง ไม่ใช่เพียงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้เป็นข่าว หวังคะแนนนิยม แต่กลับเงียบหายไร้ผลงาน
นายดนุพร ระบุว่า พรรคเพื่อไทยได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาจึงได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน 7 ประการ ซึ่งเป็นการสานงานต่อจากรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งเคยทำอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว จนกระทั่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์เริ่มกลับมาอีกครั้งหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล
“ในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่ท่านนายกฯ ได้ตั้งขึ้นมาใหม่นั้น ทางพรรคเพื่อไทยหวังที่จะได้เห็นการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการร่วมมือกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากกว่าการตั้งขึ้นมาเพื่อภาพลักษณ์ในทางการเมืองเท่านั้น เพราะต้องอย่าลืมว่า การหลอกลวงและอาชญากรรมออนไลน์ที่มีศูนย์กลางในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้เป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสนใจ มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะศูนย์กลางความร่วมมือปราบปรามฯในระดับภูมิภาค ซึ่งเราจะติดตามการทำงานของรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง”
นายดนุพร กล่าวถึงกรณีที่สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตประธานรัฐสภา ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ว่า รู้สึกเสียดายต่อการตัดสินใจของท่านสมพงษ์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการเมืองที่พรรคให้ความเคารพมาโดยตลอด และมีคุณูปการสำคัญต่อพรรคเพื่อไทยในหลายช่วงเวลา
“ผมเชื่อว่าท่านสมพงษ์ยังคงมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง เพราะท่านเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานความเป็นครอบครัวของพรรค สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าพรรคจำเป็นต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายให้มากขึ้น และหาพื้นที่กลางสำหรับพูดคุยกันอย่างจริงใจ” ดนุพร กล่าว
นายดนุพร ระบุว่า พรรคเพื่อไทยรับทราบถึงความเห็นต่างภายในพรรค และมองว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่มีคนหลากหลายความคิด แต่สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการความเห็นเหล่านั้นให้อยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และการมีเป้าหมายร่วมกัน
“ไม่มีพรรคไหนที่ไม่มีปัญหา แต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะทำคือ ไม่ปิดกั้นเสียงสะท้อนจากสมาชิก เราพร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการให้พรรคแข็งแรงและก้าวไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน” ดนุพร กล่าว
ส่วนการเปิดผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ระบบแบ่งเขต ที่มีการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 17 ต.ค.นั้นว่า หลังจากนี้จะมีการเปิดตัวผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนครบทั้งหมด 400 เขต ซึ่งเวลานี้พรรคยังเปิดรับผู้ร่วมอุดมการณ์ที่จะเข้ามาทำงานการเมืองร่วมกัน โดยยังสามารถส่งใบแนะนำตัวตัวเข้ามาได้ที่พรรคเพื่อไทย
นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่สนใจการทำงานทางการเมือง การออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้กับบุคลากรในส่วนต่างๆ ของพรรคได้ โดยจัดเป็นโครงการ Young Professionals Program หรือ YPP รุ่นที่ 2 ซึ่งยังเปิดรับสมัครผู้มีอายุ 21-40 ปี ไม่จำกัดภูมิลำเนา โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2568