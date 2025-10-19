"พิชิต"แนะไทยต้องแสดงความเป็นผู้นำโลกในเวทีเจรจาสันติภาพ ยืนยันกดดันทั้งเรื่องดินแดน-ปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชา

นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เจรจาสันติภาพลวงๆ
เวทีเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นที่มาเลเซียในวันที่ 26 ต.ค.68 ที่จะมี ทรัมป์ ปธน.อเมริกา เข้ามาเสือกนั้น
อาจกลายเป็นการต่อลมหายใจให้กับขบวนการ สแกมเมอร์ ในกัมพูชาก็ได้
จากความขัดแย้งเรื่องชายแดนไทย -กัมพูชา นำมาสู่ปฏิบัติการทางการทหาร แล้วมีการปิดด่าน ตรวจเข้มคนเข้า-ออก กัมพูชา ถึงแม้จะยังไม่สามารถคืนดินแดนไทยได้ 100 % แต่กระทบต่อกัมพูชาไม่น้อย
หยุดยิงตอนนี้ เท่ากับยอมรับ ดินแดนหลายที่เป็นของกัมพูชาใช่ไหม
ในขณะที่กัมพูชาถูกทั่วโลกกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์โลก หลอกลวง คนทั้งโลก นี่คืออาชญากรระดับโลกที่ต้องเร่งปราบปราม
หากไทยหวังแค่ภาพลวงตา เจรจาหยุดยิง ปล่อยกัมพูชาให้ผ่อนคลาย เท่ากับเติมลมหายใจให้กัมพูชา เมื่อกัมพูชาหายใจได้ สแกมเมอร์ในกัมพูชาก็ไปต่อได้ง่ายๆ
เราก็รู้ว่า "ฮุนเซน"คือ หัวหน้าใหญ่ของขบวนการสแกมเมอร์ใน กัมพูชา
ดังนั้น ไทยต้องแสดงความเป็นผู้นำโลก ยืนยันกดดันทั้งเรื่องดินแดน และกดดันทุกวิธีทางในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชา
สันติภาพลวงๆ ที่จะเกิดขึ้น เป็นเสรีภาพของขบวนการสแกมเมอร์ต่างหาก