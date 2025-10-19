นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นยอดภูเรือชมทะเลหมอกรับลมหนาว 18 องศาฯ

บรรยากาศบนยอดภูเรือ จังหวัดเลย คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นมาชม “ทะเลหมอกยามเช้า” และ “แสงแรกของวัน” ท่ามกลางอุณหภูมิเย็นสบาย 18 องศาเซลเซียส แสงทองสาดกระทบทะเลหมอกสีขาวท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อน สายหมอกค่อยๆ เคลื่อนผ่านยอดภูเรืออย่างอ่อนโยน นักท่องเที่ยวต่างเพลิดเพลินกับการชมหมอกแบบรอบทิศ 360 องศา โต้ลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจอย่างตื่นเต้นและสนุกสนาน
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศบนภูเรือเหมาะแก่การท่องเที่ยวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มีทะเลหมอกปกคลุมทั่วทั้งยอดเขาและร่องหุบเขา นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของธรรมชาติได้ต่อเนื่องไปจนสิ้นฤดูหนาว ทั้งนี้ หลังชมพระอาทิตย์ขึ้น นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะพักผ่อนจิบกาแฟที่ “ภูเรือคาเฟ่” ร้านค้าสวัสดิการของอุทยาน และร้านค้าชุมชนบริเวณด่านที่สอง ซึ่งมีบริการกาแฟสด อาหารและเครื่องดื่มครบครัน และทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้เตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการให้บริการแก่นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่