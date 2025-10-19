กองกำลังผาเมืองสกัดขบวนการค้ายาข้ามชาติชายแดนเหนือ ยึดยาบ้ากว่า 2.3 ล้านเม็ด

กองกำลังผาเมืองโดย หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ / ม.5 รอ. ภายใต้การบูรณาการร่วมกับ ร้อย.คทร.กกล.ผาเมือง, หน่วยบังคับการ ยส.35 และ ร้อย.ตชด.334 ดำเนินการลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณพื้นที่ บ้านแม่สูนต้นส้าน ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่ตอนในของประเทศ
ระหว่างปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะตามแนวภูเขา จึงแสดงตัวขอตรวจค้น แต่กลุ่มดังกล่าวอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบ กระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน 12 กระสอบ ภายในบรรจุ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมประมาณ 2,360,000 เม็ด หน่วยจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนด้านอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสำคัญของเครือข่ายต่างประเทศ โดยกองกำลังผาเมืองได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการข่าว การลาดตระเวน และการตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยความมั่นคงทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณ 2568 สามารถสกัดกั้นและยึดยาเสพติดได้มากกว่า ร้อยล้านเม็ด สะท้อนถึงความทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสภาพพื้นที่ทุรกันดารและความเสี่ยงสูง
สถิติการปราบปรามยาเสพติดในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา
ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2568
กองกำลังผาเมืองสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้รวมกว่า 53 ล้านเม็ด แบ่งเป็น
• ยาบ้า กว่า 49 ล้านเม็ด
• ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ประมาณ 1.4 ตัน
• เฮโรอีน มากกว่า 150 กิโลกรัม
พร้อมจับกุมผู้ต้องหาเกือบ 200 ราย และยึดยานพาหนะที่ใช้ในการลำเลียงกว่า 50 คัน
หน่วยจะยังคงดำรงการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 เพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดทุกกลุ่ม พร้อมย้ำจุดยืน “ปกป้องชายแดนไทยให้ปลอดภัยจากภัยยาเสพติด” อย่างเด็ดขาดและยั่งยืน