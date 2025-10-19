ยันการจัดปาร์ตี้ของอิสราเอล ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสต์ระบุว่า ตามที่มีข้อร้องเรียนว่า พื้นที่จัดงาน UTOPIA EVENTS รุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงันนั้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สฎ. 6 (เกาะสมุย) กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พบว่า พื้นที่ตามร้องเรียนฯ นั้น อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ และไม่ได้มีการรุกล้ำพื้นที่อุทยานฯ และพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนปรนให้ประชาชนอยู่อาศัย ผู้ครอบครองเป็นบุคคลสัญชาติไทยและได้รับอนุญาต การจัดงานดังกล่าวจึงไม่ขัดตามกรอบกฎหมายแต่อย่างใด