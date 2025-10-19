xs
แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ ม.สวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันนี้ (19 ต.ค.) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ มีจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 6,854 คน ช่วงเวลา 09.30 - 12.00 น. แนะนำผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น