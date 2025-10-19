xs
ไฟไหม้บ้าน ซ.เสนานิคม 1 ซอย 40 แยก 11 ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว

08.50 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยเสนานิคม 1 ซอย 40 แยก 11 เขตลาดพร้าว ขณะนี้เพลิงสงบแล้ว ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ