"ชยิกา"เสนอนายกฯ ถอดรหัสมาตรการที่ 4 ประเทศ ใช้กดดันเครือข่ายสแกมเมอร์มาประยุกต์ใช้กับไทย

น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ หรือ แซน อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ระบุว่า เริ่มมีความหวังที่เห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์กัมพูชา และจะประชุมนัดแรก เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ 20 ต.ค. นี้ เพราะคงไม่มีใครอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งในเครือข่ายบนแผนที่ของอาชญากรรมข้ามชาติ
จึงอยากขอเสนอให้รัฐบาล "ถอดรหัส" มาตรการ ว่าด้วยสิ่งที่ สหรัฐฯ–สหราชอาณาจักร–เกาหลีใต้-เวียดนาม ใช้เพื่อกดดันเครือข่ายสแกมเมอร์มาประยุกต์ใช้กับไทย "ด้วยการต่อยอดจากกลไกที่รัฐบาลแพทองธารได้เคยทำสำเร็จไว้" ดังนี้ค่ะ
1. โจมตีเส้นทางการเงิน (Financial Warfare) คว่ำบาตรผู้เล่นตัวหลัก–ตัดการเข้าถึงระบบการเงิน เพื่อทำให้ค่ายสแกมเมอร์ “เดินเงินยาก” และสร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยา-การปฏิบัติการกับเครือข่ายทั้งวงจร ต่อยอดจากแผนเดิมของรัฐบาลแพทองธารให้ไทยมีบทบาทนำในการเป็นศูนย์ประสานงานนานาชาติในภูมิภาคนี้ เหมือนที่รัฐบาลแพทองธารเคยสั่งจับ “ก๊ก อาน” เจ้าพ่อปอยเปต เพื่อขุดรากถอนโคนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยตั้ง ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ศกค.) เพื่อขยายการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรม กลุ่ม Prince Group ของนายเฉินจื้อ และผู้เกี่ยวข้องในไทย อย่าปล่อยให้ชาวเน็ต ต้องเป็นผู้สืบค้นความเชื่อมโยงกับบริษัทในไทยเอง
2. ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ โดยให้ ปปช. ปปง. กระทรวงการคลัง กลต. ตรวจสอบ เส้นทางบิตคอยน์ที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนการเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาอื่นๆ เพื่อสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ
3. ไล่ปิดท่อรับสมัครงานผิดกฎหมาย ซึ่งเดิมรัฐบาลแพทองธาร เคยปิดเว็บไซต์เถื่อนไปแล้วกว่า 400,000 URL โดยมุ่งล้างโฆษณางานต่างแดนปลอม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นท่อล่อเข้าสู่คอมพาวด์—ตัดที่ “จุดกำเนิดคน” ไม่ใช่แค่ “ปลายทาง” พร้อมต่อยอดด้วยการอัพเดตขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงรูปแบบมิจฉาชีพเหล่านี้
4. ยกระดับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก UN และ ASEAN ช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และสแกมข้ามชาติดังที่รัฐบาลแพทองธารได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง
จึงอยากฝากถึงนายกฯ อนุทิน ว่าอย่ากลัวที่จะต้องต่อยอดนโยบายเดิมของรัฐบาลแพทองธาร เพราะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน การเป็นนายกฯ จะบอกว่าไม่ทราบ ไม่รู้ถึงรายละเอียดของงานคงไม่ได้ เพราะหน้าที่นายกฯ ต้องบูรณาการงานของทุกกระทรวง ตั้งแต่ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา "ทุกข์" ของพี่น้องประชาชน ท่านต้องเดินหน้ากดดันสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวิถีทาง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กระทรวงการต่างประเทศไปเจรจากดดันได้ ไม่ใช่ลอยตัวเหนือปัญหา แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกองทัพ ตำรวจ และกระทรวงการต่างประเทศไปแก้ปัญหากันเอง