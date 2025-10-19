"เทพไท"วิเคราะห์การเมืองไทยแบ่งเป็น 4 ก๊ก เชื่อ"อภิสิทธิ์"อีกทางเลือกของคนไทย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ระบุว่า การเมือง 3 ก๊ก เปลี่ยนเป็น 4 ก๊ก อภิสิทธิ์ อีกทางเลือกของคนไทย
มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ และการเมืองในช่วงเลือกตั้งปี 2569 ว่าจะเป็นการเมือง3ก๊ก คือก๊กสีแดง พรรคเพื่อไทย ก๊กสีน้ำเงิน พรรคภูมิใจไทย ก๊กสีส้ม พรรคประชาชน
แต่ถ้าหากดูผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา การที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เลือก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ดูจากการแสดงวิสัยทัศน์ และทีมงานหรือคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ ก็เป็นบุคคลที่สังคมคาดหวังได้พอสมควร
จากการที่นายอภิสิทธิ์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกและต่อประชาชนคนไทย จะเห็นได้ว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังกำหนดทิศทางทางการเมือง และจุดยืนทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างแหลมคม รวมถึงการประกาศฟื้นฟูอุดมการณ์ 10 ข้อ ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2489 ยังเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน
การที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งหนึ่ง ก็สร้างความหวังได้ไม่น้อย ถ้าหากก่อนหน้านี้การเมืองแบ่งออกเป็น3ก๊ก แต่หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหัวหน้าพรรคแล้ว การเมืองจะเพิ่มไปอีกก๊กหนึ่ง คือก๊กสีฟ้า จะกลายเป็นการเมือง4ก๊ก เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองใหม่ แต่เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งมายาวนานร่วม 80 ปี มีฐานเสียงอย่างมั่นคงไม่มากก็น้อย
การจะรื้อฟื้นความผูกพัน ความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุนดั้งเดิมทำได้ไม่ยาก ประกอบกับบุคลิกภาพลักษณ์ของนายอภิสิทธิ์ และเครดิตทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์ ที่เป็นนักการเมืองรักษาสัจจะ มีจุดยืนด้านประชาธิปไตยชัดเจน มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ก็สามารถทำให้กลุ่มผู้สนับสนุน กลับเข้ามาสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานเสียงสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ คือภาคใต้และกรุงเทพ ซึ่งพื้นที่กรุงเทพนั้น นายอภิสิทธิ์ มีผู้สนับสนุนกลุ่มแฟนคลับ แม่ยกอย่างหนาแน่น
ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2535 ที่พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำ ในยุคนั้นพื้นที่กรุงเทพฯ ก็ยังมีส.ส. หนึ่งเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชื่อ“อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพกับนายอภิสิทธิ์ ย่อมมีความผูกพันกันสูงมาก ส่วนพื้นที่ภาคใต้ความผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีมายาวนาน และครองพื้นที่ภาคใต้มาทั้งภาคมาหลายสมัยติดต่อกัน จนคนใต้มีความรู้สึกว่า “ประชาธิปัตย์คือพรรคของเรา คนของเรา”
การกลับมาของนายอภิสิทธิ์ในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม ที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่เกิน4เดือนนี้ อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ฉุกละหุก แต่ก็เชื่อว่านายอภิสิทธิ์น่าจะเป็นตัวเลือก หรือทางเลือกหนึ่งของการเมืองไทย
ถ้าหากแนวความคิดที่บอกว่า การเมืองไทยแบ่งเป็น3ก๊กนั้น ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ ก็น่าจะเป็นการวิเคราะห์ที่ผิดพลาด เพราะการเมืองหลังจากนี้ การเมืองไทยจะแบ่งออกเป็น4ก๊กแน่นอน